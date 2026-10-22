США и Израиль готовят новые удары по Ирану
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Американские и израильские военные разработали планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По данным издания, рассматривается возможность проведения короткой и интенсивной военной операции, в рамках которой удары могут быть нанесены по ядерным и энергетическим объектам, ракетным системам и беспилотникам.
Некоторые американские чиновники считают, что трёхдневная кампания способна нанести Ирану значительный экономический ущерб и тем самым вынудить Тегеран пойти на уступки в ходе переговоров.
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