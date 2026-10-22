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США и Израиль готовят новые удары по Ирану

Редакция 1news09:55 - Сегодня
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США и Израиль готовят новые удары по Ирану

Американские и израильские военные разработали планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, рассматривается возможность проведения короткой и интенсивной военной операции, в рамках которой удары могут быть нанесены по ядерным и энергетическим объектам, ракетным системам и беспилотникам.

Некоторые американские чиновники считают, что трёхдневная кампания способна нанести Ирану значительный экономический ущерб и тем самым вынудить Тегеран пойти на уступки в ходе переговоров.

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