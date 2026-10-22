Трамп: украинское урегулирование ближе, чем когда-либо

На пути к украинскому урегулированию предстоит пройти еще много этапов, но сейчас оно ближе, чем когда-либо, заявил президент США Дональд Трамп.

"Нам предстоит еще много шагов, но оно (урегулирование) ближе, чем когда-либо", - сказал Трамп, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее в Петербурге завершились переговоры спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА Новости