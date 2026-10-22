Сын певицы Гюллю прокомментировал пожизненный приговор сестре по делу о смерти матери - ВИДЕО

Сын турецкой певицы Гюллю (Гюль Тут) Тугберк Ягыз Гюльтер выступил с заявлением после того, как его сестра Туян Улькем Гюльтер была приговорена к пожизненному заключению по делу о смерти их матери.

Тугберк рассказал о тяжелом эмоциональном состоянии и подчеркнул, что его главная цель - выяснить, причастен ли кто-либо к гибели матери, сообщает Habertürk.

«Только я и Бог знаем, насколько разрушительна и тяжела внутренняя борьба, которую я веду. Никто не может меня понять и поставить себя на мое место. Моя единственная цель - узнать, причинил ли кто-нибудь вред моей матери или нет», - отмечает сын певицы.

Тугберк подчеркнул, что не хочет, чтобы невиновный человек оказался в тюрьме, и заявил, что его главная цель - выяснить правду о смерти матери.

Напомним, певица Гюллю погибла 26 сентября 2025 года после падения из окна своего дома в Ялове. Обстоятельства ее смерти стали предметом судебного разбирательства, в рамках которого обвинение было предъявлено ее дочери Туян Улькем Гюльтер, которая в итоге была приговорена к пожизненному заключению.

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