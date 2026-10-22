ХАМАС пригрозил Израилю новой атакой, как 7 октября

Руководство ХАМАС заявило о готовности провести новую масштабную атаку против Израиля по аналогии с нападением 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, представители организации передали угрозу координатору ООН по гуманитарным вопросам Рамизу Алакбарову во время встречи в секторе Газа на прошлой неделе. Они попросили донести до израильской стороны, что готовы действовать при любой возможности — на территории Израиля, Западного берега и за рубежом.

Как пишет Ynet, представители ХАМАС объяснили свою позицию продолжающимися военными действиями Израиля в секторе Газа, изменением положения так называемой «жёлтой линии», а также отменой выборов Палестинской администрацией. В организации утверждают, что эти факторы приводят к ослаблению её контроля над территорией.

Алакбаров встретился с координатором правительственных операций на территориях, генерал-майором Герцем Халеви, и передал ему угрозы со стороны ХАМАС. В израильском руководстве отметили крайне жёсткий и прямой характер послания, после чего экстренно проинформировали политическое и военное руководство страны.