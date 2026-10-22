Сибига - Уиткоффу: Жители Киева услышали, как на самом деле звучит «гуманизм» - ФОТО
Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, назвавшего Владимира Путина «гуманистом».
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х.
«За ночь жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский „гуманизм“: жестокое нападение с десятками баллистических ракет, поразивших энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы. Под удары попали и другие города по всей Украине. Умиротворение, подхалимство и лесть не остановят эту войну. Остановит только сила», — заявил Сибига.
Ранее Уиткофф на встрече 21 октября в Санкт-Петербурге назвал президента РФ гуманистом, поблагодарив за освобождение осужденного в России за «наемничество» американца Стивена Хаббарда.
Overnight, Kyiv residents heard what Russian "humanism" truly sounds like: a brutal attack with dozens of ballistic missiles striking energy infrastructure, medical facilities, shopping centers, and residential areas. Other cities across Ukraine came under attack as well. Appeasement, servility, and flattery will not stop this war. Only strength will. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 22, 2026