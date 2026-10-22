Украине разрешили закупать оружие через агентство НАТО

Украина получила возможность закупать оружие, боеприпасы и военное оборудование через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA).

Оно помогает странам Альянса ускорять и удешевлять военные закупки, управляя контрактами, организуя совместные закупки и обеспечивая логистику.

«Это позволяет Украине использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе», — заявила операционный директор NSPA Жаклин Борсбум.

Источник: Financial Times