Стипендиат Государственной программы стал преподавателем Оксфордского университета 

Стипендиат Государственной программы Нурана Мамедова начала работать преподавателем в Оксфордском университете.

В настоящее время она обучается на втором курсе докторантуры по направлению «Международные отношения» и теперь войдет в состав преподавательского состава магистерской программы Оксфордского университета «Глобальное управление и дипломатия» (MSc in Global Governance and Diplomacy), продолжая при этом собственное обучение.

В рамках программы она будет участвовать в преподавании профильных дисциплин, посвященных глобальному управлению и дипломатии, а также в академической подготовке магистрантов.

Кроме того, Нурана назначена на должность младшего декана (Junior Dean) в колледже Оксфордского университета, членом которого является. В этой роли она будет отвечать за вопросы благополучия студентов, поддержку академического сообщества и организацию жизни колледжа.

Отметим, что Нурана Мамедова также получила степень магистра в Оксфордском университете, специализируясь на «Дипломатических исследованиях» в рамках Государственной программы.

Опыт преподавательской, исследовательской и управленческой деятельности, приобретенный ею в международной академической среде во время обучения, имеет большое значение для ее будущего возвращения в Азербайджан, где она сможет внести свой вклад в развитие науки и образования страны.