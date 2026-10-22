В Баку расследуют серию краж мотоциклов, скутера и велосипеда

В Баку задержали подозреваемых в угоне мотоциклов и краже скутеров и велосипедов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, в полицию поступили сведения о подобных преступлениях, совершённых на территории Ясамальского и Насиминского районов столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ясамальском районе правоохранители установили и задержали Я. Багирова, Т. Демирова и М. Кадирова. По данным Министерства внутренних дел, они подозреваются в угоне мотоциклов, принадлежавших различным гражданам. В ходе расследования также выяснилось, что М. Кадиров может быть причастен к аналогичным правонарушениям в других районах Баку.

В Насиминском районе были задержаны Г. Аббасов и ранее судимый В. Джафаров. Их подозревают в краже скутера стоимостью 1800 манатов и велосипеда стоимостью 2500 манатов.

По всем указанным фактам продолжается расследование.