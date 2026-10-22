В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО

Во время заседания парламента Албании произошла драка между депутатами правящей Социалистической партии и оппозиционной Демократической партии.

Об этом сообщает портал CNA.

По данным издания, депутаты обменивались оскорблениями, а представители оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. На фоне обострения конфликта словесная перепалка переросла в потасовку.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся в Тиране антиправительственных протестов, в которых участвуют студенты и другие граждане.