В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО
Во время заседания парламента Албании произошла драка между депутатами правящей Социалистической партии и оппозиционной Демократической партии.
Об этом сообщает портал CNA.
По данным издания, депутаты обменивались оскорблениями, а представители оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. На фоне обострения конфликта словесная перепалка переросла в потасовку.
Инцидент произошёл на фоне продолжающихся в Тиране антиправительственных протестов, в которых участвуют студенты и другие граждане.
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