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Вэнс: Россия и Украина согласились возобновить переговоры

Редакция 1news19:15 - Сегодня
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Вэнс: Россия и Украина согласились возобновить переговоры

Россия и Украина согласились возобновить переговоры, США исходят из этого, сообщил Джей Ди Вэнс. Новый раунд трехсторонних переговоров снова может пройти в Абу-Даби, сообщал Кремль

Американская сторона исходит из того, что Россия и Украина согласились вернуться за стол переговоров по вопросу урегулирования, заявил журналистам вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Что ж, полагаю, обе страны согласились сесть за стол переговоров. Мирное соглашение до сих пор не заключено, поскольку стороны занимали слишком разные позиции по ряду деталей переговорного процесса», — сказал он.

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