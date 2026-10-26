Штормы в Северной Европе оставили более 150 тысяч домов без электричества

Два шторма, прошедшие через Северную Европу за последние сутки, привели к гибели человека, перебоям с электроснабжением и нарушению транспортного сообщения.

Без электричества остались более 150 тысяч домохозяйств в Великобритании, Франции и Германии.

По данным властей, к воскресенью после прохождения штормов «Було» (Boelo) и «Остин» (Austen) электроснабжение отсутствовало более чем в 82 тысячах домов в Великобритании, почти в 60 тысячах во Франции и как минимум в 10 тысячах в Германии.

Метеорологическая служба Великобритании предупредила об опасности шторма «Було», указав на риск травм из-за летящих обломков и высоких волн. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома.

Во Франции энергетическая компания Enedis сообщила, что в субботу, в разгар шторма «Остин», без электричества находились около 288 тысяч домов. К полудню воскресенья число отключенных домохозяйств сократилось примерно до 59 тысяч. Наиболее серьезные перебои сохранялись в Нормандии и Бретани.

В Германии шторм привел к отключению электричества в 10 тысячах домов во Фрайбурге-им-Брайсгау и близлежащих районах на юго-западе страны. Из-за перебоев с электроснабжением и мобильной связью главная больница города была вынуждена временно ограничить прием пациентов экстренными случаями.

Последствия непогоды также зафиксированы в Нидерландах и Бельгии. В Брюсселе падение деревьев в субботу привело к травмам четырех человек.

В Нидерландах трое членов экипажа грузового судна пострадали из-за шторма к северу от острова Схирмонниког. По информации местной береговой охраны, двоих моряков эвакуировали с помощью лебедки и доставили вертолетом в больницу на материке.

Неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержке сотен авиарейсов по всей Северной Европе. Сбои затронули в том числе аэропорт Схипхол в Амстердаме, являющийся одним из крупнейших авиационных узлов Европы.

Эксперты предупреждают, что на фоне изменения климата экстремальные погодные явления могут происходить чаще.