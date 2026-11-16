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Месту гибели Раиси присвоен статус исторического наследия

Редакция 1news11:10 - Сегодня
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Месту гибели Раиси присвоен статус исторического наследия

Территория крушения вертолета, в результате которого погибли бывший президент Ирана Эбрахим Раиси и сопровождавшие его лица, включена в Список национального наследия страны.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы Управления культурного наследия провинции Восточный Азербайджан Вахида Навадада, присвоение этого статуса району Дизмар округа Варзакан, где 19 мая 2024 года потерпел крушение вертолет, нацелено на создание правовой базы для определения границ, документирования и охраны данной местности.

На сегодняшний день место авиакатастрофы получило статус «национального наследия» и официально внесено в реестр исторических памятников Ирана.

Напомним, что 19 мая 2024 года вертолет, на борту которого находились президент Эбрахим Раиси, бывший министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян и еще шесть человек, потерпел крушение в горной местности провинции Восточный Азербайджан при возвращении в Тебриз с церемонии открытия плотины «Гыз Галасы».

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