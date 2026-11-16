Депутаты ЕС участвуют в ролевых играх по противодействию шпионажу

Сотрудники Еврокомиссии и Европарламента (ЕП) проходят экспресс-курс по противодействию шпионажу, участвуя в командных ролевых играх.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, на тренингах, в частности, отрабатывается сценарий противодействия корпоративному шпиону или агенту иностранной разведки, вступающему в интимные отношения с сотрудником компании, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Такая подготовка проводится после скандала, в который оказался вовлечен экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг. Он признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревали в шпионаже.

Генеральный директорат по вопросам безопасности ЕП рекомендовал сотрудникам избегать ситуаций, которые могут их скомпрометировать, а также проявлять особую бдительность в общении с чрезмерно дружелюбными людьми и теми, кто проявляет повышенный интерес к их профессиональной деятельности.

Чиновники и депутаты также участвуют в 45-минутной игре, во время которой командам из пяти человек предлагается проникнуть в кабинет и собрать как можно больше информации об их цели. Их также учат выявлять подозрительные предметы или скрытые устройства для прослушки и наблюдения в помещениях.

Наряду с этим спецслужбы, в частности бельгийская, проводят инструктажи, предупреждая посетителей курсов об угрозах со стороны иностранных разведок, отмечает Politico.