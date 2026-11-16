В Азербайджане арестован ещё один адвокат

В Азербайджане взят под стражу ещё один представитель адвокатского сообщества.

Речь идёт об Эльчине Амирове, который осуществлял деятельность в адвокатском бюро № 9.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, адвокат был задержан сотрудниками полиции после обращения гражданина с жалобой.

В отношении Амирова возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершённое неоднократно) и 182 (вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджана.

По решению суда в отношении адвоката избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. В настоящее время он содержится в Бакинском следственном изоляторе.

Отметим, что двумя днями ранее был арестован ещё один адвокат - Раман Абышов. Он также обвиняется в вымогательстве.