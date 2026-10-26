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Общество

В Баку уволили сотрудника за нарушение правил при вырубке деревьев

Феликс Вишневецкий11:52 - Сегодня
В Баку уволили сотрудника за нарушение правил при вырубке деревьев

В Насиминском районе Баку, на улице 28 Мая, на участке до отеля The Ritz-Carlton Baku планируется разбить новый парк - подготовительные работы в рамках проекта, который охватит территорию площадью около 10 гектаров, уже начались.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что в ходе предварительного осмотра территории были выявлены деревья, находящиеся в аварийном состоянии. Речь преимущественно о тополях, которые массово высаживали в Баку в 1980-х годах. Подчеркивается, что слабая корневая система этих деревьев повышает риск их падения, что создает определенную угрозу для окружающей среды и безопасности людей.

В ИВ Баку сообщают, что с учетом сложившейся ситуации в рамках подготовительных работ планируется удалить аварийные деревья - в дальнейшем на этой территории намерены разбить парк с обширными зелеными зонами, построить подземную автомобильную парковку и высадить большое количество новых деревьев.

«К сожалению, в ходе проведения работ сотрудниками Хозяйственного объединения по озеленению города Баку был выявлен факт несоблюдения агротехнических правил при спиливании одного из деревьев. Несмотря на то, что ствол этого дерева был сгнившим изнутри, данное обстоятельство не освобождает от необходимости соблюдать соответствующие правила при его спиливании. Даже если дерево находится в аварийном состоянии или его ствол поражен гнилью, работы по его удалению должны проводиться в соответствии с установленными агротехническими требованиями», - отмечается в сообщении ИВ города Баку.

Подчеркивается, что в связи с выявленным нарушением незамедлительно были приняты соответствующие меры административного взыскания - кроме того, сотрудник Объединения был освобожден от занимаемой должности за допущенные в работе нарушения.

Вместе с тем сотрудникам Хозяйственного объединения по озеленению города Баку было повторно поручено проводить разъяснительную работу среди жителей, проживающих вблизи территории, где ведутся работы, подробно информировать их о целях проводимых мероприятий и рисках, связанных с аварийными деревьями.

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