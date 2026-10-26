Агентство господдержки НПО и Фонд Возрождения Карабаха объявляют совместный грантовый конкурс для НПО

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фонд Возрождения Карабаха объявляют совместный грантовый конкурс для неправительственных организаций (НПО) на тему «Поддержка устойчивого заселения освобожденных территорий и развития жизни местных сообществ».

Прием документов по проектным предложениям НПО в рамках конкурса начнется 26 октября 2026 года. Крайний срок подачи заявок — 20 ноября 2026 года. После завершения приема документов будет проведена техническая экспертиза представленных НПО проектных предложений, оценены проекты, определены и объявлены победители.

Максимальные размеры грантов:

● Конкурс малых грантов — максимальный размер гранта составляет 30 000 (тридцать тысяч) манатов;

● Конкурс крупных грантов — максимальный размер гранта составляет 70 000 (семьдесят тысяч) манатов.

Конкурсы охватывают следующие направления:

I. Развитие цифровых и творческих навыков молодежи на освобожденных территориях

Предпочтение отдается проектам по организации образовательных программ, курсов и мастер-классов для подростков и молодежи, проживающих на освобожденных территориях, направленных на развитие навыков в области фотографии, видеосъемки, создания цифрового контента, медиаграмотности и практического использования инструментов искусственного интеллекта.

II. Освещение ущерба, нанесенного материальному и культурному наследию Карабаха и Восточного Зангезура, разрушений, а также работ по восстановлению, созиданию и заселению территорий и повышение осведомленности по этим вопросам

Предпочтение отдается проектам, предусматривающим проведение выставок и соответствующих презентаций.

III. Социальные инициативы на уровне местных сообществ и инклюзивность

Предпочтение отдается проектам, направленным на повышение качества повседневной жизни населения, заселившего освобожденные территории, эффективную организацию досуга, создание кружков для детей и подростков, повышение социальной активности женщин, интеграцию лиц с инвалидностью и других уязвимых групп в общественную жизнь.

Также приоритетными являются проекты по проведению просветительских мероприятий, посвященных правилам дорожного движения и безопасному поведению пешеходов и водителей в новых населенных пунктах, формированию бережного отношения к окружающей среде, организации обращения с бытовыми отходами, озеленению и развитию экологически ответственного поведения.

IV. Информирование населения о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами (НБ)

Мероприятия по данному направлению проводятся в партнерстве с ANAMA.

Предпочтение отдается проектам, направленным на информирование населения о минной опасности и угрозах, связанных с неразорвавшимися боеприпасами, а также о соответствующих правилах безопасного поведения, с активным привлечением пострадавших от мин и членов их семей, а также лиц, ранее работавших саперами.

Особое внимание уделяется проектам, направленным на снижение рисков, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, прежде всего среди детей.

V. Общественная поддержка сохранения культурного наследия и популяризация туристического потенциала

Предпочтение отдается проектам, направленным на вовлечение местных сообществ в охрану объектов культурного наследия, развитие механизмов общественного контроля, популяризацию туристических маршрутов региона и подготовку гидов из числа местных жителей.

Особые требования конкурса

● В плане реализации проекта должны быть четко и точно определены населенные пункты (районы, города, села), места проведения мероприятий (школы, клубы, общественные центры и другие здания), а также график реализации проекта. Необходимо предварительно согласовать проведение мероприятий с руководством организаций, в ведении которых находятся соответствующие объекты.

● К реализации проекта должны привлекаться жители, заселившие освобожденные территории, в качестве участников, волонтеров или исполнителей.

● Необходимо указать механизм, обеспечивающий устойчивость результатов проекта после его завершения.

● Для образовательных и просветительских проектов необходимо представить программу обучения.

● Предполагаемые участники проекта в качестве тренеров должны иметь сертификаты, выданные в соответствии с местными или международными стандартами в соответствующей сфере, либо другие приравненные к ним документы.

К участию в конкурсе не допускаются следующие проекты:

● Проекты, ранее получившие финансирование за счет средств государственного бюджета по результатам предыдущих конкурсов, если речь идет о тех же проектах.

● Проекты, не соответствующие уставным целям НПО.

Документы, необходимые для участия в конкурсе

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 188 от 22 июня 2026 года, для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

● Проектное предложение;

● План реализации проекта;

● Смету расходов по проекту;

● Финансовое обоснование бюджета проекта;

● Копии устава НПО, свидетельства о государственной регистрации и выписки из государственного реестра юридических лиц;

● Копию свидетельства о постановке НПО на налоговый учет;

● Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя НПО;

● Информацию о банковском счете НПО, на который будет перечислена сумма гранта;

● Для участия в конкурсе малых грантов — документ, подтверждающий распространение в средствах массовой информации не менее 10 материалов различного содержания о деятельности НПО, реализованных ею проектах и программах за последние 3 года;

● Для участия в конкурсе крупных грантов — документ, подтверждающий распространение в средствах массовой информации не менее 30 материалов различного содержания о деятельности НПО, реализованных ею проектах и программах за последние 5 лет.

Технические требования

● НПО представляют проектные предложения в электронном виде через специальный раздел на сайте Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Соответствующий раздел на портале электронных услуг Агентства (раздел «Электронная заявка») будет доступен с 26 октября по 20 ноября 2026 года.

● Документы по проектным предложениям, представленные лично, по почте или электронной почте, не принимаются.

Контактная информация:

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики

Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 20. [email protected]