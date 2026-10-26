В Сумгайыте разлив канала вызвал антисанитарию в жилом массиве - ВИДЕО

Жители жилого массива «Яшилдере» в Сумгайыте столкнулись с проблемой выхода канала «Аджидере» из берегов.

По их словам, ситуация сопровождается распространением неприятного запаха и ухудшением санитарного состояния территории.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, местные жители сообщили, что канал, проходящий через жилой массив, регулярно выходит из берегов в дождливую погоду.

По словам заявителей, разлив воды создает неудобства для жителей и приводит к возникновению антисанитарных условий.

Для выяснения причин произошедшего и принятия соответствующих мер редакция направила запрос в Государственное агентство водного хозяйства и Объединенную службу водоснабжения крупных городов.