Ильхам Алиев поздравил президента Австрии с национальным праздником
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному Президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену по случаю национального праздника страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Федеральный Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.
Развитие азербайджано-австрийских отношений на основе взаимного уважения вызывает удовлетворение. Верю, что дружеские отношения между нашими странами, и впредь укрепляясь благодаря совместным усилиям, будут способствовать расширению нашего взаимовыгодного сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а австрийскому народу – постоянного благополучия и процветания».