Европейская комиссия (ЕК) призывает страны-члены Евросоюза исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Грузии из антироссийского санкционного списка.

Об этом сообщает The Kyiv Independent.

По данным издания, об этом стало известно после представления председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен проекта 22-го пакета санкций против России.

Для исключения предприятия из санкционного списка необходимо одобрение всех стран — членов ЕС.

Если предложение будет утверждено до 25 января 2027 года, ограничения на финансовые операции с заводом будут сняты.

Кулевский НПЗ был включен в 21-й пакет санкций из-за переработки российской нефти. Позже предприятию предоставили шесть месяцев для смены поставщиков сырой нефти.