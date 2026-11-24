Еврокомиссия предложила исключить Кулевский НПЗ в Грузии из санкционного списка
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Европейская комиссия (ЕК) призывает страны-члены Евросоюза исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Грузии из антироссийского санкционного списка.
Об этом сообщает The Kyiv Independent.
По данным издания, об этом стало известно после представления председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен проекта 22-го пакета санкций против России.
Для исключения предприятия из санкционного списка необходимо одобрение всех стран — членов ЕС.
Если предложение будет утверждено до 25 января 2027 года, ограничения на финансовые операции с заводом будут сняты.
Кулевский НПЗ был включен в 21-й пакет санкций из-за переработки российской нефти. Позже предприятию предоставили шесть месяцев для смены поставщиков сырой нефти.
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