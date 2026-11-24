Ожидаемая продолжительность жизни в Азербайджане в 2026 году составляет 74,9 года.

За последние 76 лет этот показатель увеличился на 28,6 года - такие данные представлены в рейтинге 237 стран и территорий мира, подготовленном аналитической платформой Visual Capitalist.

Согласно опубликованной инфографике, в 1950 году ожидаемая продолжительность жизни в Азербайджане составляла 46,3 года.

Рейтинг составлен на основе данных ООН (World Population Prospects 2024) и показывает ожидаемую продолжительность жизни при рождении, рассчитанную для 2026 года.

Первое место в рейтинге занимает Монако с показателем 86,7 года - за ним следуют Сан-Марино (86 лет), Гонконг (85,9 года), Япония (85,1 года) и Южная Корея (84,6 года). Последнюю строчку занимает Нигерия, где ожидаемая продолжительность жизни составляет 55 лет - разница между лидером и страной, замыкающей рейтинг, достигает почти 32 лет.

Согласно исследованию, среднемировая ожидаемая продолжительность жизни в 2026 году составляет 73,8 года. Этот показатель превышает продолжительность жизни в любой стране или территории в 1950 году, когда лидерами были Сан-Марино и Норвегия с результатом 71,6 года.

Отдельно в рейтинге отмечается положение США: страна занимает 64-е место с показателем 79,8 года. По этому показателю она уступает Чили (81,7 года), Коста-Рике (81,4 года) и Албании (80,1 года). При этом прирост ожидаемой продолжительности жизни в США с 1950 года является шестым наименьшим среди представленных в рейтинге.