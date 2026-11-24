Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, которые США ранее согласились поставить Украине, в том числе из европейских арсеналов, по-прежнему ожидают одобрения Пентагона на отправку.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, поставку задерживает глава ведомства Пит Хегсет. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, отмечает издание.

Согласно его информации, в Пентагоне также задерживается отдельный процесс получения Киевом лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Хегсет одобрил сделку, но далее она была передана на рассмотрение заместителю военного министра США по снабжению и военным закупкам Майклу Даффи.