В Сиязане мужчина задушил свою родственницу из-за долга - ОБНОВЛЕНО

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, по данным расследования, женщина давала деньги в долг под проценты жителям района.

Среди ее заемщиков был и Нагиль Агамалыев, который на протяжении двух месяцев выплачивал проценты, однако на третий месяц не смог внести очередной платеж.

После этого Хаяля Агамалыева потребовала вернуть деньги. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой женщина оскорбила мужчину. На фоне конфликта Нагиль Агамалыев убил свою родственницу.

12:47

В городе Сиязань произошло убийство.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован в селе Боюк Хамья Сиязанского района. Житель села, 45-летний Нагиль Самедага оглу Агамалыев, задушил в ее собственном доме свою родственницу, 43-летнюю Хаялу Мурадага гызы Агамалыеву.

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, было задержано сотрудниками полиции и передано следствию.

Сообщается, что совершивший убийство мужчина является внуком ее дяди.