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Завершен ремонт на 95 улицах и проспектах столицы

Редакция 1news14:25 - Сегодня
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Завершен ремонт на 95 улицах и проспектах столицы

В рамках реализуемой в столице масштабной программы ремонта дорог до настоящего времени полностью завершены работы на 95 улицах и проспектах.

Общая протяженность отремонтированных дорог составляет 48,7 километра.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в Баку реализуется масштабная программа ремонта, охватывающая в общей сложности 110 улиц и проспектов. За короткий срок ремонтные работы завершены на 86,4 % улиц и проспектов, предусмотренных программой. Общая площадь уложенного до сих пор асфальтового покрытия достигла 750 тыс. 526 квадратных метров. Ремонтные мероприятия охватывают различные районы столицы. Проводимая работа служит обновлению дорожной инфраструктуры города, улучшению условий движения автомобилей и эксплуатационных показателей дорог.

В настоящее время в рамках программы предусмотрено завершение ремонтных работ еще на 15 улицах и проспектах. На 5 из них работы продолжаются.

Ранее в Баку не реализовывалась ремонтная программа такого масштаба, охватывающая все 12 административных районов города и предусматривающая обновление столь обширного асфальтового покрытия.

После завершения программы дорожная инфраструктура в общей сложности на 110 улицах и проспектах столицы будет считаться полностью обновленной.

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