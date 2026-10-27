Кто он - новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана? - ДОСЬЕ

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении нового начальника Пенитенциарной службы и освобождении от этой должности его предшественника.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, Сахиб Джалил оглу Рзаев назначен заместителем министра юстиции Азербайджанской Республики - начальником Пенитенциарной службы. Другим распоряжением от занимаемой должности освобожден Мирсалех Мирадиль оглу Сеидов.

Представляем биографическую справку Сахиба Рзаева.

Сахиб Джалил оглу Рзаев родился в 1977 году.

В 2001 году он окончил Бакинский государственный университет по специальности «Юриспруденция», получив степень бакалавра, а в 2011 году завершил обучение в магистратуре по специальности «Международное право». Оба диплома были получены с отличием.

Трудовую деятельность Рзаев начал в органах внутренних дел, где до 2006 года работал следователем. В 2006-2008 годах занимал должность старшего следователя в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В период с 2008 по 2023 год продолжил работу в этом ведомстве, занимая руководящие должности, в том числе начальника Следственного отдела Оперативно-следственного управления, начальника Оперативно-следственного управления, а также начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и внутренней безопасности.

В январе 2025 года Сахиб Рзаев был назначен заместителем начальника Следственного управления Министерства юстиции. С июля того же года и до нового назначения он возглавлял это управление.