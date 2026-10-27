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Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO - ФОТО

Редакция 1news14:05 - Сегодня
Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO - ФОТО

27 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салима бен Мухаммеда аль-Малика.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генеральный директор ИСЕСКО поздравил главу государства с успешным проведением в Азербайджане VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Салим бен Мухаммед аль-Малик сказал, что выступление Президента Ильхама Алиева на Форуме вызвало большой интерес. Он подчеркнул, что, государствам важно обращаться к опыту Азербайджана в вопросах прекращения войн, особенно в условиях продолжающихся конфликтов в мире. Салим бен Мухаммед аль-Малик также отметил особую актуальность в контексте современных международных отношений взгляда Президента Ильхама Алиева относительно принципа невмешательства во внутренние дела государств.

Генеральный директор ИСЕСКО выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за его неизменную поддержку деятельности организации и добровольные финансовые пожертвования. Отметив, что перед ИСЕСКО стоят важные задачи, он высоко оценил поддержку Азербайджаном проектов, направленных на развитие образования в мусульманских странах-членах организации.

В этом контексте Салим бен Мухаммед аль-Малик особо отметил сотрудничество с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, затронул значение гуманитарных и образовательных проектов, реализуемых при ее поддержке в мусульманских странах.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ИСЕСКО. Глава государства отметил, что Азербайджан неизменно прилагает усилия для укрепления исламской солидарности.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в следующем году примет Саммит Организации исламского сотрудничества и будет председательствовать в ОИС. Он подчеркнул, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность как Организации исламского сотрудничества, так и ИСЕСКО.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим в повестке сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО.

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