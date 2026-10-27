В Пенитенциарной службе Азербайджана произошла смена руководства
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о кадровых перестановках в Министерстве юстиции страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению главы государства, Сахиб Джалил оглу Рзаев назначен заместителем министра юстиции Азербайджанской Республики — начальником Пенитенциарной службы.
Другим распоряжением президента от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы освобождён Мирсалех Мирадиль оглу Сеидов.
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