В Пенитенциарной службе Азербайджана произошла смена руководства

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о кадровых перестановках в Министерстве юстиции страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению главы государства, Сахиб Джалил оглу Рзаев назначен заместителем министра юстиции Азербайджанской Республики — начальником Пенитенциарной службы.

Другим распоряжением президента от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы освобождён Мирсалех Мирадиль оглу Сеидов.