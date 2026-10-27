Путин впервые с прошлого лета поговорил с лидерами стран Европы

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Беседа состоялась 27 октября и стала продолжением встречи в Осло 20 октября.

Как передает 1news.az, об этом сообщила канцелярия президента Финляндии.

Как отмечается в сообщении, разговор был согласован с Украиной.

Стороны обсудили войну России против Украины, дипломатические усилия по ее завершению, а также перспективы мира и стабильности в Европе. Звонок также был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

Стубб и Стёре подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину, а для завершения войны необходимо возобновить переговоры. При этом лидеры уточнили, что выступали от имени своих стран, а не Европы в целом.