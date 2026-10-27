Китайские компании разорвали контракты с Мбаппе из-за мема - ВИДЕО
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Три китайские компании — производитель напитков Dongpeng, молочная компания Mengniu и производитель сыра Milkground — прекратили сотрудничество с французским футболистом Килианом Мбаппе после распространения видео с его высказыванием о Мао Цзэдуне.
Как сообщает Associated Press, в ролике Мбаппе назвал героя одного из мемов «китайским диктатором», после чего появилось изображение Мао Цзэдуна с лицом футболиста.
Компании заявили, что выступают против любых высказываний и действий, задевающих национальные чувства. Инцидент вызвал волну критики в китайских социальных сетях.
Кроме того, китайская платформа RedNote объявила об удалении рекламных материалов с участием Мбаппе.
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