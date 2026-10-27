 Глава МИД Армении не исключил запуск TRIPP до подписания мирного договора с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Глава МИД Армении не исключил запуск TRIPP до подписания мирного договора с Азербайджаном

Редакция 1news13:05 - Сегодня
Читать на других языках:English
Глава МИД Армении не исключил запуск TRIPP до подписания мирного договора с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что реализация регионального транспортного проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») может начаться ещё до официального подписания мирного договора с Азербайджаном.

Об этом глава МИД сообщил на пленарной сессии Национального собрания, представляя профильный документ, передает Sputnik Армения.

По словам главы дипломатического ведомства, парафированный ранее текст мирного соглашения не ставится под сомнение ни Ереваном, ни Баку. «Была бы понятна позиция, что сначала должен быть подписан мирный договор, — это классическая, хрестоматийная последовательность. Однако жизнь диктует свои правила», — подчеркнул Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении добавил, что практическая реализация инициативы TRIPP не только не мешает дипломатическому процессу, но и способна стать дополнительным импульсом для укрепления и ускорения долгосрочного мира в регионе.

Поделиться:
319

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу ...

Общество

Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Хроника

Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO - ФОТО

Общество

Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской ...

Политика

Newsmax: Израиль назвал отношения с Азербайджаном уникальными

Кто он - новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана? - ДОСЬЕ

Глава МИД Армении не исключил запуск TRIPP до подписания мирного договора с Азербайджаном

В Азербайджане предложили ввести регистрацию дипломатов, находящихся в стране более 15 дней

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Брюсселе представлены памятные вещи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию

МИД Ирана о единой школьной форме: Азербайджанский народ - зрелый и дальновидный

Австрийский историк специально для 1news.az: ситуация во Франции достигла точки невозврата

Последние новости

ДТП в Евлахском районе: погибли два человека - ФОТО

Сегодня, 15:32

Нил Янг подал иск против Трампа

Сегодня, 15:30

Хуситы заявили об ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

Сегодня, 15:25

Явка на выборах в Израиле стала рекордной - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

Депутат Верховной рады потребовала лишить Саакашвили родительских прав

Сегодня, 15:15

Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу

Сегодня, 15:13

«В мире 173 миллиона девочек вне системы образования»: заместитель генерального директора ЮНЕСКО

Сегодня, 15:10

Назван самый сексуальный мужчина 2026 года - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

В Сальянском районе мужчина напал с ножом на родителей и супругу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:53

Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:50

Молодой человек скончался от травм, полученных в ДТП

Сегодня, 14:45

В центре Баку мужчина погиб при проведении ремонтных работ

Сегодня, 14:42

Илон Маск выпустил свою «Одиссею», созданную ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 14:40

Оглашен приговор по делу о насилии над моделью Разият Алиевой

Сегодня, 14:28

Завершен ремонт на 95 улицах и проспектах столицы

Сегодня, 14:25

Нидерланды отказались от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 14:20

Путин впервые с прошлого лета поговорил с лидерами стран Европы

Сегодня, 14:15

Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO - ФОТО

Сегодня, 14:05

В Сиязане мужчина задушил свою родственницу из-за долга - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:57

Newsmax: Израиль назвал отношения с Азербайджаном уникальными

Сегодня, 13:55
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55