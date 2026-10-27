Глава МИД Армении не исключил запуск TRIPP до подписания мирного договора с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что реализация регионального транспортного проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») может начаться ещё до официального подписания мирного договора с Азербайджаном.

Об этом глава МИД сообщил на пленарной сессии Национального собрания, представляя профильный документ, передает Sputnik Армения.

По словам главы дипломатического ведомства, парафированный ранее текст мирного соглашения не ставится под сомнение ни Ереваном, ни Баку. «Была бы понятна позиция, что сначала должен быть подписан мирный договор, — это классическая, хрестоматийная последовательность. Однако жизнь диктует свои правила», — подчеркнул Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении добавил, что практическая реализация инициативы TRIPP не только не мешает дипломатическому процессу, но и способна стать дополнительным импульсом для укрепления и ускорения долгосрочного мира в регионе.