Оглашен приговор по делу о насилии над моделью Разият Алиевой

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Зии Гусейнзаде, обвиняемого в насилии в отношении модели Разият Алиевой, известной как Рази.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, приговор был оглашен сегодня на заседании под председательством судьи Романа Алекперли.

Согласно решению суда, с учетом ранее назначенного наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы по другому уголовному делу окончательный срок заключения для Зии Гусейнзаде составил 9 лет и 6 месяцев. По статьям 182, 177 и 186 Уголовного кодекса он был оправдан.

Напомним, что Разият Алиева обратилась в полицию с жалобой на своего знакомого Зию Гусейнзаде. По ее утверждению, он распространил ее личную переписку и применил к ней насилие. Впоследствии модель опубликовала в социальной сети Instagram фотографии телесных повреждений. Гусейнзаде, в свою очередь, назвал ее заявления клеветой.

В Министерстве внутренних дел сообщали, что 26 мая 2023 года Гусейнзаде совершил хулиганские действия, незаконно проникнув в квартиру матери Разият Алиевой.

Ему были предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе об истязании, краже с незаконным проникновением в жилище, вымогательстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве.

Ранее по другому уголовному делу Зия Гусейнзаде был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.