В Ярдымлинском районе временно отключат газ

В городе Ярдымлы и нескольких селах района 27 октября временно приостановят подачу природного газа в связи с ремонтными работами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявило Лянкяранское региональное управление эксплуатации газа.

Ограничение вступит в силу в 10:00 и продлится до завершения работ по устранению выявленной утечки газа. Без газоснабжения временно останутся город Ярдымлы, а также села Габагдиби, Велиханлы, Кюряди, Мишкиреин, Дяллякли, Оставир и Сырыг.