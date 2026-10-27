Нидерланды отказались от участия в «Евровидении-2027»

Нидерланды не будут участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году из-за недостаточной поддержки такого решения среди вещательных организаций страны.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в официальном заявлении Нидерландской общественной вещательной корпорации (NPO).

После консультаций с Советом вещательных организаций NPO приняла решение отказаться от участия страны в конкурсе в 2027 году.

При этом конкурс продолжат транслировать в Нидерландах. Полуфиналы и финал покажет телеканал NOS с комментариями на нидерландском языке.