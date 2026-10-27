Минэкономики: Азербайджан делает ставку на ненефтяной экспорт и поддержку бизнеса

Азербайджан последовательно реализовывает комплексные меры по диверсификации национальной экономики, стимулированию частного сектора и укреплению международного инвестиционного партнерства.

Об этом сообщил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе выступления на панельной сессии «Бизнес-диалог», состоявшейся в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как отметил представитель Минэкономики, стратегической задачей государства остается системное расширение ненефтегазового сегмента и создание прозрачных условий для предпринимателей.

«Расширение ненефтегазового экспорта является одной из наших главных целей. Для поддержки его роста и снижения расходов при выходе на внешние рынки были введены новые механизмы. К ним относятся субсидирование до 70% транспортных расходов для экспортеров ненефтегазовой продукции, отвечающих соответствующим требованиям, а также частичная компенсация таможенных пошлин для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства», - подчеркнул Гусейн Гусейнов.

По его словам, масштабные экономические реформы и инвестиционные платформы уже дают ощутимый эффект на макроуровне.

«За первые пять месяцев 2023 года ненефтяной экспорт составил более 16% валового внутреннего продукта. Наглядным примером приверженности Азербайджана международному инвестиционному партнерству стал состоявшийся в Баку второй Азербайджанский международный инвестиционный форум. В нем приняли участие свыше 700 бизнес-структур и представителей, укрепляющих региональную синергию. Итогом работы площадки стало подписание 23 коммерческих и инвестиционных документов общей проектной стоимостью $10,8 млрд», - сообщил советник министра.

Отдельное внимание в своем выступлении Гусейн Гусейнов уделил институциональной поддержке предпринимательства и льготному финансированию.

«Министерство экономики остается привержен делу содействия устойчивому росту местного бизнеса и обеспечению прозрачной регуляторной базы. Доступное финансирование - ключевой элемент нашей работы. За первые девять месяцев 2026 года Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики было выделено около 246 млн манатов льготных кредитов для поддержки более 4 000 проектов. Мы продолжаем активно сотрудничать с молодыми предпринимателями и призываем зарубежных партнеров изучать доступные в Азербайджане инвестиционные и торговые возможности, в том числе в формате совместных предприятий», — резюмировал Гусейн Гусейнов.

Айхан Меликзаде