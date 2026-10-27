Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонней встречи представителей Украины, США и России, запланированной на ноябрь.

Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, этот вопрос он обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре после их телефонного разговора с российским руководством.

По словам украинского лидера, Стубб и Стёре проинформировали его о содержании переговоров с Москвой. В ходе беседы они подчеркнули необходимость реальных шагов по деэскалации, в частности прекращения ударов по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Стороны также обсудили возможные форматы взаимодействия с европейскими партнерами для поддержки дипломатических усилий и укрепления безопасности.

Зеленский отметил, что Финляндия и Норвегия, граничащие с Россией, заинтересованы в достижении надежных договоренностей в сфере безопасности.

«Мир должен быть достигнут, деэскалация необходима, а затягивание войны Россией должно прекратиться», — заявил президент Украины.