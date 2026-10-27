Хуситы заявили об ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

Как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, заявление которого опубликовано в Telegram-канале, целью атаки стал НПЗ в Восточной провинции.

По утверждению Сариа, ракета точно поразила объект, в результате чего на его территории возникли сильные пожары.

Источник: ТАСС