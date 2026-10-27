Нил Янг подал иск против Трампа

Канадский певец Нил Янг подал иск против президента США Дональда Трампа на $10 млн, обвинив его в нарушении авторских прав из-за использования песни Rockin’ in the Free World на предвыборных митингах.

Об этом сообщило издание Variety.

Согласно иску, Трамп использовал композицию на митинге в штате Огайо 12 октября, а также на других мероприятиях в поддержку Республиканской партии. Янг, критикующий политику американского президента, потребовал денежной компенсации и запрета на дальнейшее использование песни в политических целях.

Как отмечает Variety, в 2020 году музыкант уже подавал иск против Трампа за публичное использование этой композиции. Тогда политик не стал оспаривать претензии и обязался не использовать песню без соответствующей лицензии.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны треть состава Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 36 штатов и территорий. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируют республиканцы.