 Нил Янг подал иск против Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Нил Янг подал иск против Трампа

Редакция 1news15:30 - Сегодня
Читать на других языках:English
Нил Янг подал иск против Трампа

Канадский певец Нил Янг подал иск против президента США Дональда Трампа на $10 млн, обвинив его в нарушении авторских прав из-за использования песни Rockin’ in the Free World на предвыборных митингах.

Об этом сообщило издание Variety.

Согласно иску, Трамп использовал композицию на митинге в штате Огайо 12 октября, а также на других мероприятиях в поддержку Республиканской партии. Янг, критикующий политику американского президента, потребовал денежной компенсации и запрета на дальнейшее использование песни в политических целях.

Как отмечает Variety, в 2020 году музыкант уже подавал иск против Трампа за публичное использование этой композиции. Тогда политик не стал оспаривать претензии и обязался не использовать песню без соответствующей лицензии.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны треть состава Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 36 штатов и территорий. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируют республиканцы.

Поделиться:
176

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу ...

Общество

Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Хроника

Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO - ФОТО

Общество

Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской ...

В мире

Хаменеи назвал условия прекращения войны с Ираном

Нил Янг подал иск против Трампа

Хуситы заявили об ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

Явка на выборах в Израиле стала рекордной - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Трамп: Украине и Зеленскому надо стремиться к урегулированию конфликта

Среди задержанных в Армении - кандидат в главы общины - ОБНОВЛЕНО

Глава Нацбанка Украины подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Последние новости

Хаменеи назвал условия прекращения войны с Ираном

Сегодня, 15:53

ДТП в Евлахском районе: погибли два человека - ФОТО

Сегодня, 15:32

Нил Янг подал иск против Трампа

Сегодня, 15:30

Хуситы заявили об ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

Сегодня, 15:25

Явка на выборах в Израиле стала рекордной - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

Депутат Верховной рады потребовала лишить Саакашвили родительских прав

Сегодня, 15:15

Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу

Сегодня, 15:13

«В мире 173 миллиона девочек вне системы образования»: заместитель генерального директора ЮНЕСКО

Сегодня, 15:10

Назван самый сексуальный мужчина 2026 года - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

В Сальянском районе мужчина напал с ножом на родителей и супругу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:53

Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:50

Молодой человек скончался от травм, полученных в ДТП

Сегодня, 14:45

В центре Баку мужчина погиб при проведении ремонтных работ

Сегодня, 14:42

Илон Маск выпустил свою «Одиссею», созданную ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 14:40

Оглашен приговор по делу о насилии над моделью Разият Алиевой

Сегодня, 14:28

Завершен ремонт на 95 улицах и проспектах столицы

Сегодня, 14:25

Нидерланды отказались от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 14:20

Путин впервые с прошлого лета поговорил с лидерами стран Европы

Сегодня, 14:15

Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO - ФОТО

Сегодня, 14:05

В Сиязане мужчина задушил свою родственницу из-за долга - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:57
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55