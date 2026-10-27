Бывшая «Мисс Швейцария» обвинила Трампа в изнасиловании: Белый дом отреагировал

Бывшая участница конкурса «Мисс Швейцария» и модель Беатрис Койль обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии, которое, по ее утверждению, произошло в 1993 году в нью-йоркском отеле Plaza.

Рассказ Койль вошел в доклад демократов Палаты представителей США, посвященный предполагаемым связям Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам женщины, она познакомилась с Трампом на мероприятии, связанном с конкурсом красоты. Позже, как утверждает Койль, он пригласил ее на встречу в отель. Она также заявила, что после знакомства с Трампом к ней подошел Эпштейн и пригласил на вечеринку в резиденцию Мар-а-Лаго.

Белый дом отверг обвинения, назвав доклад политической попыткой отвлечь внимание от работы президента. Сам Трамп ранее заявлял, что прекратил общение с Эпштейном задолго до того, как стали широко известны подробности его преступлений.

Документ также содержит заявления других женщин, обвинявших Трампа в сексуальных домогательствах или насилии.

Источник: The Telegraph