 EBU отреагировал на отказ Нидерландов от участия в «Евровидении-2027» | 1news.az | Новости
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Общество

EBU отреагировал на отказ Нидерландов от участия в «Евровидении-2027»

Феликс Вишневецкий12:55 - Сегодня
EBU отреагировал на отказ Нидерландов от участия в «Евровидении-2027»

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаление в связи с решением нидерландской организации NPO отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2027», отметив, что уважает позицию страны.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в официальном заявлении EBU, опубликованном на сайте конкурса.

Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что союз сожалеет о решении Нидерландов, однако понимает его и уважает настроения, которые стоят за этой позицией в стране.

Он напомнил, что Нидерланды входят в число стран - основательниц конкурса и участвуют в нем с самого первого выпуска в 1956 году. По словам Грина, нидерландские исполнители, зрители и вещатели на протяжении семи десятилетий вносили значительный вклад в развитие «Евровидения».

В заявлении также отмечается, что в настоящее время отношение к конкурсу вызывает серьезные разногласия как внутри отдельных стран, так и между ними. EBU подчеркнул, что не игнорирует различные мнения и считает правильным, когда общественные вещатели внимательно изучают подобные вопросы и обсуждают их со своей аудиторией.

«В то же время мы считаем, что «Евровидение» имеет значение в разделенном мире. Это одно из немногих событий в году, когда люди со всей Европы и других регионов объединяются благодаря музыке, творчеству и общему опыту. Именно этот дух единства всегда лежал в основе конкурса, и мы намерены его защищать», - заявляет Мартин Грин.

Он также подтвердил, что конкурс 2027 года по-прежнему будут транслировать в Нидерландах, и выразил надежду на возвращение страны к участию в будущем, когда NPO, ее участники и аудитория сочтут это уместным.

Отметим, что EBU намерен продолжить диалог с NPO и нидерландскими поклонниками конкурса.

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