США предупредили страны Персидского залива, что могут провести в регионе «короткую, но интенсивную военную кампанию»

США по дипломатическим и военным каналам передали арабским странам Персидского залива предупреждение о том, что им следует быть готовыми к «краткой, но интенсивной военной кампании», которая пройдет после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, намеченных на 3 ноября.

По данным источников The Wall Street Journal, американские военные перебрасывают зенитный ракетный комплекс Patriot из Техаса, а также пополняют запасы боеприпасов в регионе. По их словам, бомбардировщики и истребители готовятся к нанесению ударов.

Источники, близкие к Трампу, утверждают, что президент США еще не принял окончательного решения, но склоняется к масштабной атаке на Иран, целью которой могут стать иранская инфраструктура и ядерные объекты.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября, и по их итогам республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.

Трамп заявил в начале октября, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, поскольку стороны ведут «продуктивные переговоры». Спустя несколько дней он заявил, что в Иране не с кем вести переговоры.

Источник: Meduza