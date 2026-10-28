Пекин бьёт тревогу из-за ядерного потенциала Токио

Запасы выделенного плутония Японии теоретически позволяют изготовить несколько тысяч ядерных боеголовок.

Об этом заявил генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению (CACDA) Дай Хуайчэн.

По его словам, согласно данным японских властей, на конец 2024 года страна располагала 44,4 тонны выделенного плутония. Из них около 8,6 тонны хранилось в Японии, а еще 35,8 тонны — за рубежом. Кроме того, в запасах отработанного ядерного топлива страны содержится около 191 тонны невыделенного плутония.

Хуайчэн отметил, что, согласно отчету Комиссии по атомной энергии Японии, опубликованному в августе 2026 года, на конец 2025 года общий объем выделенного плутония по-прежнему составлял около 44,4 тонны. При этом около 9,9 тонны находилось на территории страны, а 34,5 тонны — за рубежом.

«Для изготовления одной примитивной ядерной боеголовки обычно требуется всего несколько килограммов оружейного плутония. Согласно открытым источникам, имеющихся в Японии примерно 44,4 тонны выделенного плутония теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок», — подчеркнул эксперт.

Хуайчэн также заявил, что кабинет премьер-министра Японии Санаэ Такаити стремится к созданию ядерного потенциала страны.

Источник: ТАСС