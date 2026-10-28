На фоне подготовки TRIPP Армения создала комиссию по границе с Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил переговорную комиссию по вопросам инвентаризации пограничной инфраструктуры с Ираном и переговорам с иранской стороной.

Как сообщается на официальном портале правительства Армении, комиссию возглавит начальник управления сопредельных стран министерства иностранных дел и международной торговли Армении (в настоящее время и. о. председателя является Аветик Арутюнян). Также в состав комиссии войдет начальник отдела по вопросам делимитации границы в указанном управлении министерства.

Также в состав комиссии войдут два представителя Генштаба ВС республики, один из советников министра юстиции, три служащих СНБ, включая начальника отдела пограничных войск, а также начальник одного из отделов Госкомитета кадастра недвижимости.

Напомним, ранее в пограничной зоне побывал вице-премьер Армении Мгер Григорян в рамках подготовительных работ для проектирования маршрута TRIPP.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.

Источник: Sputnik Армения