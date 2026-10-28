Матчи Кубка Испании по футболу перенесли из-за крушения поездов

Матчи Кубка Испании по футболу, которые должны были пройти в среду, перенесены из-за железнодорожной катастрофы в Испании.

Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

"В знак уважения и солидарности со всеми пострадавшими в результате трагической железнодорожной катастрофы, произошедшей рано утром в эту среду в провинции Толедо, RFEF приняла решение перенести проведение 24 матчей Кубка Испании, запланированных на сегодняшний вечер. Информация об обновленном календаре турнира, а также о точных датах и времени проведения перенесенных встреч будет предоставлена RFEF дополнительно", - говорится в заявлении федерации.

В среду должны были состояться 24 матча, в том числе несколько игр с участием команд высшего дивизиона, включая "Бетис", "Валенсию" и "Мальорку".

Утром в районе населенного пункта Урда в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) произошло столкновение между двумя составами. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. Согласно последним данным СМИ, по меньшей мере 50 человек погибли, еще 179 пострадали.