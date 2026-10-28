Агдамский клуб наказан за нарушения, допущенные в матче IX тура Премьер-лиги Misli между командами «Сабах» и «Карабах».

Как сообщает «Report», соответствующее решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

Во время игры болельщики «Карабаха» массово выкрикивали оскорбительные выражения в адрес команды соперника. Поскольку подобное произошло уже во второй раз в текущем сезоне, клуб «Карабах» оштрафован на 6 000 манатов.

Кроме того, в ходе встречи фанаты «Карабаха» сломали на стадионе 27 скамеек. В связи с этим было принято решение о том, что ущерб, нанесенный стадиону, должен возместить агдамский клуб.