До 2000 манатов штрафа: в Азербайджане ужесточают наказание за плохую связь и интернет

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за оказание телекоммуникационных услуг ненадлежащего качества.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался 27 октября на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за неоказание телекоммуникационным оператором или провайдером услуг в соответствии с показателями качества, установленными органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на сумму 500 манатов, а юридические лица — на 1000 манатов.

За повторное совершение вышеуказанного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания должностные лица будут оштрафованы на 1000 манатов, а юридические лица — на 2000 манатов.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, за нарушение правил оказания услуг связи при осуществлении деятельности в сфере связи, то есть за несоблюдение действующих стандартов, норм и правил, предусмотрен штраф в размере от 80 до 150 манатов.

Напомним, что согласно обсуждаемому в настоящее время в Милли Меджлисе проекту закона о внесении изменений в Закон «О телекоммуникациях», будет уточнено юридическое содержание обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг.

Так, статья 33.1.5 Закона «О телекоммуникациях» определяет, что операторы обязаны предоставлять телекоммуникационные услуги с надлежащим качеством в соответствии с установленными стандартами, нормами и правилами.

В законопроекте отмечается, что в случаях, когда использованные в указанном положении формулировки «стандарты, нормы и правила» и «стандарты телекоммуникационных услуг» не позволяют однозначно определить круг конкретных и обязательных требований, соблюдаемых при оказании телекоммуникационных услуг, понятие «показатели качества», в отличие от них, содержит измеримые и проверяемые критерии, определяющие уровень качества услуг, и более точно отражает предмет регулирования.

Утвержденные решением Коллегии Министерства цифрового развития и транспорта «Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, в том числе интернет-услуг» определяют конкретные показатели качества, которые должны обеспечиваться при оказании телекоммуникационных услуг. Данные показатели служат основными критериями для измерения и оценки качества услуг, выступая в качестве обязательных требований в отношении деятельности операторов и провайдеров.

Отмечается, что предлагаемые изменения служат уточнению правового содержания обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг и обеспечению принципа правовой определенности.