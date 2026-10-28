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Ильхам Алиев утвердил Положение об информационной системе «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества»

Редакция 1news17:04 - Сегодня
Ильхам Алиев утвердил Положение об информационной системе «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Положения об информационной системе «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества» и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.
 
Согласно Указу главы государства, 
 владельцем данной системы выступает Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики,  оператора — юридическое лицо публичного права «Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества» при указанной Службе.

В задачи системы входит создание, ведение, функционирование и цифровое развитие единого реестра и кадастра недвижимости.

В течение 18 месяцев в систему должны быть внесены все архивные документы и сведения, хранящиеся в различных ведомствах, а также свернута работа старой системы электронного кадастрового учета земель.

Новая система интегрирована в правительственное облако (G-cloud).

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Указа. Соответствующие поручения глава государства дал Министерству экономики и Министерству цифрового развития и транспорта.

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