Азербайджан и ОАЭ подписали Дорожную карту сотрудничества на 2027–2029 годы в сфере обороны

Состоялось второе заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В рамках заседания начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Эльчин Абдуллаев встретился с делегацией во главе с руководителем Директората по международным делам Минобороны ОАЭ бригадным генералом Джамалом Эбрахимом Мохамедом Аль-Марзуки.

В ходе встречи была отмечена значимость взаимного обмена опытом между вооруженными силами двух стран. Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам заседания были подписаны Протокол второго заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны двух стран, а также «Дорожная карта сотрудничества на 2027–2029 годы».