Российская армия нанесла удар по электропоезду в Днепре, погибли 13 человек
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Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре (Украина), в результате чего погибли 13 человек, еще как минимум пятеро получили ранения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила областная военная администрация.
По информации «Укрзалізниці», удар пришелся на одну из платформ вокзала, где в этот момент находился электропоезд № 866, следовавший по маршруту Днепр — Запорожье.
Несмотря на объявленный повышенный уровень опасности, на платформе находились люди.
На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
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