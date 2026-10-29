Российская армия нанесла удар по электропоезду в Днепре, погибли 13 человек

Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре (Украина), в результате чего погибли 13 человек, еще как минимум пятеро получили ранения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила областная военная администрация.

По информации «Укрзалізниці», удар пришелся на одну из платформ вокзала, где в этот момент находился электропоезд № 866, следовавший по маршруту Днепр — Запорожье.

Несмотря на объявленный повышенный уровень опасности, на платформе находились люди.

На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.