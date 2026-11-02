В Турции начали расследование против Google из-за нарушений в области ИИ

Антимонопольное ведомство Турции начало расследование в отношении компании Google из-за нарушений конкуренции в области искусственного интеллекта (ИИ) и опасений, что предоставляемые компанией материалы, созданные на его основе, могут сокращать трафик и доходы местных издателей.

Об этом говорится в сообщении инстанции.

В поле зрения регулятора попали входящие в Google структуры Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC и местная Google Advertising and Marketing Ltd.

В рамках принятых временных мер ведомство запретило Google принудительно включать контент новостных сайтов в свои ИИ-обзоры. «Google обязан выстроить условия, которые исключат дискриминацию среди издателей», — сообщает газета Hürriyet.