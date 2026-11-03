Кибератака на холодильники супермаркетов в Европе вызвала вопросы о безопасности умных устройств

Супермаркеты в ряде стран Европы столкнулись с предполагаемой кибератакой, затронувшей их холодильники и морозильные камеры. Инцидент поставил вопрос об уязвимости подключенного к интернету оборудования - от промышленных установок до бытовой техники.

Умные устройства, подключенные к интернету, - холодильники, системы отопления и даже стиральные машины - теоретически проще контролировать удаленно, но любое устройство, выходящее в сеть, потенциально может быть использовано злоумышленниками. При этом получить контроль над техникой непросто, а крупные бренды прилагают значительные усилия для ее защиты.

В 2015 году исследователи продемонстрировали, как уязвимость в умном холодильнике Samsung позволяла перехватывать интернет-трафик. Однако данных о том, что бытовая техника стала целью кибератак на супермаркеты в ноябре 2026 года, нет.

Бывший исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Киаран Мартин считает, что производителям следует активнее работать над безопасностью подключенных устройств.

«От крупных технологических компаний нужно требовать гораздо большего, чтобы устройства и продукты изначально были более безопасными», - сказал он.

Он посоветовал пользователям своевременно обновлять устройства и везде, где это возможно, включать многофакторную аутентификацию. «Я знаю, что это утомительно, но это занимает всего несколько секунд», - отметил К. Мартин.

С апреля 2024 года законодательство Великобритании обязывает производителей ряда потребительских умных устройств соблюдать минимальные стандарты кибербезопасности, включая требования к паролям и обновлениям безопасности.

В NCSC сообщили, что работают с международными партнерами и отраслью над выяснением обстоятельств инцидентов в супермаркетах, но о каком-либо воздействии на Великобританию центру неизвестно.

При этом исследователи UK Cyber Defence выявили более 800 интерфейсов холодильного оборудования и систем управления зданиями, связанных с британскими ритейлерами, к которым можно получить доступ через публичный интернет. Это не означает, что их можно взломать, но оставляет их открытыми для атак с использованием слабых паролей или программных уязвимостей.

Правительство уже провело переговоры с руководителями крупных продуктовых сетей об устойчивости к кибератакам после предыдущих инцидентов в супермаркетах. Исполнительный директор British Retail Consortium Хелен Дикинсон заявляла, что киберинциденты вызывают серьезную обеспокоенность ритейлеров, а компании вместе с NCSC обмениваются информацией и усиливают защиту.

Исследователь компании SentinelOne Том Хегель считает, что ритейлерам необходимо четче определить ответственность за безопасность оборудования.

«Вопрос, на который ритейлерам нужно ответить, - кому принадлежит ответственность за безопасность этого оборудования, а не только за его ремонт», - сказал он.

По его словам, подключение к интернету делает повседневную технику удобнее, но уровень защиты должен за этим успевать. «Как только злоумышленник получает возможность управлять этими системами, штатные функции вроде разморозки превращаются в инструменты для сбоев, - отметил Т. Хегель. - Изменение настройки может уничтожить физические запасы, а не просто нарушить работу компьютерной системы».

Подключенные технологии используются и для удаленного управления промышленным оборудованием и транспортом. Эксперт по кибербезопасности Кен Манро напомнил о демонстрации 2015 года, когда исследователи удаленно взломали автомобиль Jeep через подключенную к интернету мультимедийную систему, что привело к улучшению защиты автомобилей. «К счастью, автомобильная отрасль осознала это и устранила проблему», - сказал он.

Мобильная связь широко применяется для мониторинга оборудования электростанций и систем водоснабжения, что позволяет инженерам управлять ими удаленно. По словам К. Манро, британские коммунальные компании в целом хорошо защищают такие соединения, однако стандарты в мире различаются. Больше всего его беспокоят небольшие компании с ограниченным финансированием, которые могут по-прежнему использовать устаревшее и уязвимое оборудование.

Как отметил эксперт по кибербезопасности компании Zscaler Оливье Далуа, без должной защиты с подобными рисками может столкнуться любое подключенное к интернету предприятие или оборудование - от автопроизводителей до электроэнергетической и транспортной инфраструктуры.

Источник: BBC