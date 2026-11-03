В Азербайджан пытались незаконно завезти более 400 мобильных телефонов

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления, пресечен ввоз мобильных телефонов через таможенную границу без декларирования.

Как сообщает 1news.az, на таможенном посту «Красный мост» управления был досмотрен автомобиль, прибывший из Грузии в Азербайджанскую Республику.

В ходе таможенного досмотра в тягаче транспортного средства были обнаружены 433 незадекларированные мобильные единицы, спрятанные от таможенного контроля.

По данному факту проводится расследование.